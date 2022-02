Saeima konceptuāli atbalsta tā dēvēto lobēšanas likumprojektu

Arī jebkuru personu saziņa vai pārstāvība saistībā ar administratīvu procesu iestādē, tiesvedību vai samierināšanas vai starpniecības procedūru netiks uzskatīta par interešu pārstāvību. Tāpat šajā jēdzienā netiek ietverta saziņa ar publiskās varas iestādēm vai to pārstāvjiem, lai sniegtu informāciju un lai saņemtu informāciju, ieskaitot preses un citu masu informācijas līdzekļu informācijas pieprasījumus.

Reģistrācija varēs notikt divu nedēļu laikā no dienas, kad interešu pārstāvis kvalificējas sistēmiskai interešu pārstāvībai, tātad pēc saziņas ar publiskās varas pārstāvi.

Par pārstāvētajām interesēm pirmajās reizēs būs jāziņo publiskās varas pārstāvim interešu pārstāvības reģistrā. Interešu pārstāvības reģistrā būs jānorāda tikai tās ziņas, kuras vēl nav iesniegtas un reģistrētas jebkurā no Uzņēmumu reģistra uzturētajiem reģistriem.

Interešu pārstāvim būs pienākums atturēties no apzināti nepatiesas informācijas sniegšanas, no acīmredzami pretrunīgu interešu pārstāvības, no solīšanas, ka tas panāks konkrētu iestādes rīcību vai lēmumu.