10 profesijas, kas būs pieprasītākās 2030. gadā

Jau šodien daudzos mājokļos ir robotizēts putekļu sūcējs, attālināti ieslēdzama veļasmašīnu un tamlīdzīgi viedie risinājumi. Gadu gaitā to kļūs aizvien vairāk un līdz ar to radīsies pieprasījums pēc speciālistiem, kas spēs visas iekārtas savienot vienā tīklā un liks tām sazināties vienai ar otru. Šādi speciālisti būs pat pieprasītāki nekā interjera dizaineri.

Datu analīze ir vēl viena ļoti strauji augoša joma. Jau tagad pārtikas veikali no pircēju lojalitātes kartēm spēj izvilkt informāciju par katra klienta iecienītākajiem produktiem, to iegādes apjomiem un attiecīgi ieteikt potenciāli interesantus jaunos produktus. Datu detektīviem nākamajā desmitgadē pavērsies patiesi plašs darba lauks un teju neierobežotas peļņas iespējas, jo pēc viņu pakalpojumiem tīkos ļoti daudzi.

Tā kā nākamajā desmitgadē cilvēces dzīve tiks organizēta digitāli, kiberdrošībai būs daudz lielāka nozīme nekā šodien. Līdz ar to būs nepieciešami ne vien darbinieki, kuri spēj novērst kiberkatastrofas, bet arī tās savlaicīgi prognozēt. Apsteidzoša rīcība pasargās no problēmām un miljardos eiro mērāmiem zaudējumiem.

Viena no retajām ļoti pieprasītajām profesijām fiziskajā pasaulē būs plūdu novēršanas arhitekts. Globālajai sasilšanai pieņemoties spēkā un kūstot polu ledājiem, ūdens līmenis jūrās un upēs celsies, tādēļ krastus nāksies nostiprināt. Līdzīgi kā to savulaik izdarīja Nīderlande. Tieši plūdu novērsēji radīs ievērojamākās 21. gadsimta inženiertehniskās būves, tādejādi glābjot no applūšanas veselus ciematus un pilsētas.