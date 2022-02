Pērn valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas programmā notikušas 387 dzemdības

Taujāta par to, cik vidēji Latvijā ir veiksmīgas šīs medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu procedūras, viņa pastāstīja, ka, ņemot vērā ārstniecības iestāžu sniegto informāciju, gan 2020. gadā, gan 2021. gadā aptuveni 52% no sniegtajiem pakalpojumiem ir bijuši ar veiksmīgu rezultātu.

Vaicāta par to, kāds šobrīd ir gaidīšanas laiks, lai saņemtu šo pakalpojumu, Ozoliņa informēja, ka gaidīšanas laiks no reģistrācijas rindā līdz uzaicinājuma vēstules saņemšanai ir 12 līdz 13 mēneši.

Tāpat NVD novērojis arī vēl kādu tendenci – no šī gada 1. janvāra, kad tika palielināts vecums valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas procedūras veikšanai, proti, to no šī gada var veikt sievietes līdz 40 gadu vecumam (iepriekš – līdz 37 gadu vecumam), palielinājies sieviešu skaits tieši vecuma grupā virs 38 gadiem. "2022.gada pirmajās divās nedēļās 30% no rindā uzņemtajām sievietēm bija vecuma grupā 38 līdz 39 gadi," informēja NVD pārstāve.