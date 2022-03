Deguns tek bez apstājas – kā efektīvi cīnīties ar rinītu jeb iesnām?

Lai mazinātu deguna tūsku vai to, ka tas ir aizlikts un ir grūtības elpot, ieteicams lietot tūsku mazinošos līdzekļus – deguna aerosolus vai pilienus. To sastāvā parasti ir aktīvā viela, kas sašaurina asinsvadus, tādā veidā samazinot tūsku un atvieglojot elpošanu. Ilgstoši lietojot šos līdzekļus var parādīties blakusparādība – sausa deguna gļotāda, tāpēc tos jālieto atbilstoši savam vecumam, ar vismaz trīs stundu intervālu un ne ilgāk par 7 līdz 14 dienām. Tāpat šādus aerosolus vai pilienus var lietot bērni, taču tikai vecāku uzraudzībā, lai nepārsniegtu dienas devas limita robežu. Tūsku var arī mazināt ar aerosoliem, kuru sastāvā ir sāls šķīdums.

Dažādās līdzekļu formas galvenokārt atšķiras no lietošanas ērtuma. Aerosolus ir ērtāk lietot, jo nav jāieņem īpašs stāvoklis, lai to lietotu, kā arī to dozēt ir vieglāk, tāpēc tie būs īpaši piemēroti bērniem, kuri nelabprāt lieto zāles saaukstēšanās laikā. Savukārt, ja izvēlamies lietot pilienus ar pipeti, parasti ir jāatliec galva, jāskaita pilieni, kas sarežģī to lietošanu. "Euroaptieka" farmaceite Zane Melberga atgādina, ka par piemērotākā līdzekļa izvēli un tā lietošanas biežumu ieteicams konsultēties ar farmaceitu.