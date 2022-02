Konjunktivīta iemesls var būt arī Covid-19

Farmaceite novērojusi, ka ilgstošs acs sausums, nogurums, kairinājums mēdz būt jebkura veida pārslimota konjunktivīta gadījumā. “Bojāto acs gļotādu ir nepieciešams atjaunot un, ja to dara mērķtiecīgi, tad var paļauties, ka acis būs veselas, turklāt ieguvušas lielisku aizsargbarjera, lai tajās atkārtoti nenonāktu vīruss, baktērija vai alergēni. Aptiekā pieejami gan pilieni, gan inovatīvi aerosoli, gan uz nakti acī ievadāmi geli. Galvenokārt šie līdzekļi satur dekspantenolu, nātrija hialuronātu, nātrija karboksimetilcelulozi, A un E vitamīnu, hipromelozi. Galvenais šo līdzekļu uzdevums ir novērs sausumu un atjaunot gļotādas veselību," stāsta "Mēness aptiekas" farmaceite.

Ja ir sajūta, ka acis sāk grauzt, tās asaro, jārīkojas ir tūlīt. Oftalmoloģe iesaka: “Ja lieto kontaktlēcas, tās noteikti ir uzreiz jāizņem. Vajadzētu daudz dzert ūdeni, var lietot C vitamīnu, uz nakti iedzert bezrecepšu antihistamīna preparātu un, ja nepieciešams, bezrecepšu pretiekaisuma zāles. Ja ir temperatūra virs 38 grādiem, tā būtu jāpazemina. Acīs pilina pilienus – mākslīgās asaras. Nekādā gadījumā nedrīkst ķerties pie antibiotikām, ja tās ir palikušas no kādas citas slimošanas reizes! Pirmkārt, katrā konkrētajā gadījumā tās var izrakstīt tikai ārsts. Otrkārt, ja konjunktivītu iztaisījis adenovīruss, ar antibiotikām to neārstē.”