Saeimas komisija atbalsta valsts finansējuma partijām sasaisti ar minimālās algas apmēru

Komisijas sēdē no opozīcijas deputātiem izskanēja bažas, ka šādas izmaiņas pēc kāda laika palielinās partiju valsts finansējuma apjomu. Savukārt eksperti norādīja uz aprēķinu trūkumu šādu izmaiņu veikšanai.

jo to koeficienti minimālajai algai atbilst likumā pašlaik noteiktajam finansējuma apjomam.

Atbalstītie priekšlikums paredz, ka partijai, par kuru pēdējās Saeimas vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 2% vēlētāju, piešķirs finansējumu 0,9% no minimālās mēneša darba algas par katru iegūto balsi. Tāpat paredzēts piešķirt 0,1% no minimālās algas par katru balsi pašvaldības domes vēlēšanās un 0,1% no minimālās algas par katru balsi Eiropas Parlamenta vēlēšanās.