Dārgumu mednieki atrod viduslaiku zelta saktu ar maģiskiem uzrakstiem

Artefakts tika atrasts Lielbritānijas pilsētā Viltšīrā, un, visticamāk, tā īpašnieku reiz sargāja no slimībām vai pārdabiskiem notikumiem.

Tika uzskatīts, ka šāda veida saktas var pasargāt to valkātāju no nelaimes, piemēram ugunsgrēka, pēkšņas nāves, slimības vai pārdabiskiem spēkiem, piemēram, dēmoniem. Ņemot vērā saktas nelielo izmēru, to, visticamāk, lietojusi sieviete sava apģērba saspraušanai.