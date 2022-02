Ko autobraucēji saka par mazajiem sporta auto, kas ne vienmēr ir jaudīgi

Pasaulē ātrākie un jaudīgākie auto uzkarsē asinis, apbur ar savām dinamiskajām īpašībām un tehniskajiem raksturlielumiem – 1000 zirgspēku un vairāk, paātrinājums no 0 līdz 100 km/h mazāk nekā trīs sekundēs un maksimālais ātrums, kas pārsniedz 400 km/h. Tie ir rādītāji, kas patiešām atstāj dziļu iespaidu.

Taču tādi modeļi kā Toyota GT86 vai kulta Mazda MX-5, kas aizrauj autovadītāju sirdis visā pasaulē, pierāda, ka spilgtas emocijas var gūt arī no auto, kuram nav jaudīga dzinēja vai sarežģītu tehnoloģiju.

“Manuprāt, daļa no problēmas ir tā, ka, novērtējot automašīnu, cilvēki pārāk idealizē dzinēja jaudas nozīmi. Piemēram, Toyota GT86 dažreiz paliek nenovērtēts tikai tāpēc, ka taisnē ir lēnāks nekā dažs labs ģimenes dīzeļauto. Bieži vien cilvēkiem vienkārši trūkst izpratnes par to, kas ir iekļaujoša braukšana. Tās būtība ir savaldīt inerci un noturēt lielāku ātrumu līkumos. Man ir nedaudz žēl, ka automašīnas ar jaudīgiem dzinējiem tiek slavinātas tikai paša dzinēja dēļ. To spēks ir skaidri definējams parametrs, savukārt jautrību un gūstamās emocijas definēt ir daudz, daudz grūtāk,” stāsta tirgus eksperts un autosporta amatieru sacensību dalībnieks Mats Buzelis.