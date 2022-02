Latvijas Radio vadītāja: pārējā valde sabotējusi galvenā redaktora iecelšanu, SEPLP jārīkojas

Par to, ka Latvijas Radio vadība sastrādāties tomēr nevarēs, kļūst skaidrs no valdes priekšsēdētājas Unas Klapkalnes paustā “de facto”. Viņa piekrita sniegt vien īsu paziņojumu bez sīkākiem komentāriem, no kura gan noprotams, ka vismaz vienai no savām kolēģēm viņa vairs neuzticas. “Sabiedriskā medija kategorijās, un tā ir mana stingra pārliecība, – nav mazu vai lielu pārkāpumu. Ja amatpersona nonāk KNAB un citu institūciju redzeslokā, uzticības kredīts ir izsmelts. Diemžēl, nedrīkstu komentēt sīkāk, jo esmu parakstījusies par valsts noslēpuma neizpaušanu,” paziņoja Klapkalne.