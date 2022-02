Ko nozīmē Eiropas Savienības noteiktās sankcijas pret Krieviju aviācijas jomā?

Slēgtas debesis

Dienā, kad sākās karš, jeb 24. februārī, Lielbritānija liedza aviokompānijai “Aeroflot” veikt lidojumus uz Lielbritāniju, bet dienu vēlāk vispār slēdza gaisa telpu visām Krievijas lidsabiedrībām (kas nozīmē, ka Krievijas lidmašīnām vairs nav iespējams ne tikai lidot uz Lielbritāniju, bet arī atrasties tās gaisa telpā). 25. februārī līdzīgi rīkojās Polija un Čehija. Svētdien valstu, kas slēgušas savu gaisa telpu Krievijas lidmašīnām, bija jau vairāk par 30. Atbildot uz to, Krievija sāka slēgt savu gaisa telpu lidsabiedrībām no tām valstīm, kas slēgušas savu gaisa telpu Krievijai. Vēlā 27. februāra vakarā Eiropas Savienībā pilnībā slēdza gaisa telpu Krievijas lidmašīnām.

Krievijas iedzīvotājiem Eiropā no Krievijas nebūs iespējams nonākt, arī lidojot caur trešo valsti. Tiek skaidrots: ja “lidmašīna no trešās valsts ielido Krievijā, uzņem pasažierus un lido uz Eiropu, šāds modelis nav izdevīgs. Teorētiski tas ir iespējams tad, ja pasažieris lido no Krievijas uz Turciju vai Kazahstānu un tad uz Eiropu”.

Tiek norādīts, ka zaudētāji no abpusējas gaisa telpas slēgšanas būs arī Eiropas pārvadātāji, jo vairākas lidsabiedrības izmantoja Krievijas gaisa telpu, kas “bija kā tilts no Eiropas uz Āziju”. Tagad aviokompānijām būs jāmeklē citi ceļi, līdz ar to apkalpot Āzijas tirgu būs ievērojami grūtāk.

Bez jaunām lidmašīnām un rezerves daļām

Eiropas liegums piegādāt lidaparātus un to rezerves daļas attiecas uz “Airbus” – vienu no lielākajiem aviobūves uzņēmumiem pasaulē. Krievijā, ņemot vērā vietējās aviācijas uzraudzības organizācijas datus, ir vairāk nekā 300 “Airbus” lidmašīnas. Visvairāk tās ir “Aeroflot” rīcībā (118 lidmašīnas, kas veic regulārus pasažieru pārvadājumus), kā arī S7 (66 lidmašīnas). Savukārt “Ural Airlines” visa flote sastāv no “Airbus” lidaparātiem. Paredzams, ka līdz 28. martam visām Eiropā ražoto lidmašīnu piegādēm un līzinga līgumiem jābūt izbeigtiem.

Ņemot vērā sankciju projektu, Eiropas Savienība liegusi sniegt jebkādus apdrošināšanas pakalpojumus Eiropā ražotajām lidmašīnām Krievijā attiecībā uz to remontu un modifikācijām. Rezerves daļu piegāžu liegums agri vai vēlu radīs situāciju, kad nebūs iespējams veikt tehnisko apkopi. Tomēr iespējas apiet šīs sankcijas būs – mēģināt iegādāties rezerves daļas trešajās valstīs, kas nav noteikušas sankcijas.

Krievijā lielākais jautājums ir par to, ko darīt ar tālsatiksmes lidojumiem, jo tajos Krievijas lidsabiedrības izmanto tikai ārvalstīs iepirktās lidmašīnas. Vidēja attāluma lidojumus (no 2500 līdz 6000 km) var aizstāt ar kādu alternatīvu, piemēram, vilcienu, taču lidojumi no Maskavas uz Tālajiem Austrumiem var kļūt problemātiski.

Lidmašīnu līzings sankcionēto banku meitas kompānijās

Ir vēl viens svarīgs faktors – līgumi ar līzinga kompānijām, kas atrodas sankcionēto banku pakļautībā. Piemēram, 2020. gadā “Sberbank Leasing” piegādāja “Aeroflot” grupai 49 lidmašīnas. Kopumā “Sberbank” Krievijas lidsabiedrībām līdzējis ar 70 lidmašīnu iegādi, un klientu vidū ir arī “Ural Airlines” un “Utair”.

“VTB Leasing” izīrē “Aeroflot” 67 lidmašīnas, “Utair” – trīs lidaparātus, bet “VEB Leasing” portfelī kopumā atrodami 43 “Airbus” un “Boeing” lidaparāti.

Īsā laikā (VTB un VEB mēneša laikā, bet “Sberbank” – līdz maija beigām) būs nepieciešams pārrēķināt visus aprēķinus no dolāriem uz rubļiem, mainīt līgumu nosacījumus un veikt arī citas sarežģītas juridiskas darbības. Ņemot vērā īsos termiņus, līzinga kompānijām tās ir īstas galvassāpes, jo bez lidmašīnu izīrēšanas ir jāmaksā nodokļi un jāveic citi maksājumi. Ļoti iespējams, ka daļa no Krievijas lidsabiedrībās esošajām lidmašīnām tiks reģistrētas citās valstīs, kas nav noteikušas sankcijas.

Augs cenas