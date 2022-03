Kas jāzina, lai nekļūtu par kontrabandistu

Savvaļas sugu ilgtspējīgai izmantošanai un tirdzniecības regulēšanai 1973. gada 3. martā ir pieņemta Vašingtonas konvencija "Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugām" (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)) konvencija. CITES konvencijas mērķis ir apdraudētu dzīvnieku un augu sugu aizsardzība, reglamentējot to starptautisko tirdzniecību.