Kad es otrdienas vakarā pirmoreiz zvanu Antonam Semenovam, viņš atrodas 12 stāvu mājas koridorā, jo tikko ir noskanējusi sirēna un kaut kur ārā skan šāvieni. Viņš saka, ka koridorā, ko ieskauj pamatīgas betona sienas, ir drošāk nekā netālu esošajā pagrabā, kur no okupantu apšaudēm slēpjas citi cilvēki. Pēc divām stundām viņš jau ir savā dzīvoklī, rajonā, kas atrodas netālu no pilsētas centra. Viņš tāpat kā pārējie Harkivas iedzīvotāji tikko ir piedzīvojis masīvu uzbrukumu. Kārtējo. Pilsēta, kas līdz šim vakaros bijusi izgaismota, slīgst pilnīgā tumsā. Harkiva jau sesto dienu ir kara krustugunīs, tomēr mans sarunas biedrs ir pārliecināts, ka pilsēta nepadosies.

Antons ir IT speciālists, inovāciju direktors uzņēmumā "Stratex" un iniciatīvas "Manabalss" pārstāvis Ukrainā. Kad Antons stāsta par to, kas notiek Ukrainā, viņa balsī ir tas pats stoiciskais miers, ko pēdējās dienās visa pasaule ir redzējusi ukraiņos.

FOTO: No privātā arhīva

FOTO: No privātā arhīva

Otrdienas rītā ap 8.00 raķete trāpija pilsētas centrālajā laukumā - Brīvības laukumā, nogalinot 10 cilvēkus no pilsētas administrācijas un vairākus civiliedzīvotājus. "Cik cilvēki ir gājuši bojā, nav zināms... es negribu minēt skaitli, bet apšaudes ir pamatīgas. Te reāli bombardē dzīvojamos kvartālus," viņš stāsta.

"Cilvēki tiek sarauti gabalos," turpina Antons. Pirmdien kādai sievietei, kas gāja pa ielu, netālu no metro stacijas apšaudes laikā tika norauta kāja, bet viņa izdzīvoja. Cerams. Kāda cita sieviete atradās dzīvoklī 16 stāvu mājā, kurā ietriecās raķete, un viņa gāja bojā. Antona brālis abu mammu aizvedis uz nelielu pilsētu 300 km no Harkovas. Tomēr arī tur cilvēki nevar justies drošībā. "Tur šodien raķete trāpija kafejnīcā - brīdī, kad pa ielu gar to gāja sieviete ar bērnu. Viņi aizgāja bojā," turpina Antons.