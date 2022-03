Putinam pietuvinātie miljardieri un iemesli, kādēļ viņi nokļuvuši ES "melnajā sarakstā"

Igors Sečins, “Rosneft” vadītājs

Par ko ieviestas sankcijas? Sečins ir viens no labākajiem Putina draugiem, kā arī viens no ietekmīgākajiem Krievijas politiskās elites locekļiem. Pēc ES secinājumiem, Sečins “materiāli un finansiāli atbalstījis, kā arī guvis labumu no Krimas aneksijas un Ukrainas destabilizācijas.”