Krievijas iebrukuma Ukrainā sekas: Naftas cenas ceļas, akciju cenas krītas

Starptautiskā enerģētikas aģentūra (IEA) paziņoja, ka dalībvalstis ir piekritušas palaist tirgū 60 miljonus barelu naftas no savām ārkārtas rezervēm, lai iedrošinātu tirgu, kuru satrauc iespējamība, ka Krievijas jēlnaftu varētu ietekmēt sankcijas vai Krievija to izmantotu par politisku ieroci.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,1219 līdz 1,1126 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,3420 līdz 1,3326 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 115,00 līdz 114,90 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 83,60 līdz 83,46 pensiem par eiro.