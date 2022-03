"Wizz Air" Ukrainas bēgļiem piedāvā 100 000 bezmaksas biļešu

""Wizz Air" mēģina palīdzēt Ukrainas bēgļiem nonākt galamērķī, lai kur tas arī būtu. Mēs esam piešķīruši 100 000 bezmaksas vietu īsajiem lidojumiem martā no Polijas, Slovākijas, Ungārijas un Rumānijas," lasāms paziņojumā.

Kompānija arī apliecinājusi, ka no Ukrainas kaimiņvalstīm izlidos lielākas lidmašīnas, kā arī ieviesti papildu reisi uz citiem galamērķiem Eiropā.

"Wizz Air" no 1.marta apturējusi reisus uz un no Krievijas, jo ir slēgta gaisa telpa virs Ukrainas un Moldovas. Reisus uz un no Ukrainas kompānija apturēja ceturtdien.