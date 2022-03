Statistikas pārvalde: Komunālo maksājumu parādnieku skaits pakāpeniski samazinās

pāriem ar trim un vairāk bērniem (10,6%), kā arī vienas personas mājsaimniecībām vecumā no 16 līdz 64 gadiem (10,0%). Savukārt visapzinīgāk komunālo pakalpojumu rēķinus nomaksāja vientuļo senioru mājsaimniecības (vecumā no 65 gadiem) un pāri ar vienu bērnu, starp kurām bija vismazāk parādnieku par komunālo pakalpojumu rēķiniem - 3,2%.

Pērn mājokļa uzturēšanas izdevumi Latvijā bija vidēji 165 eiro mēnesī uz vienu mājsaimniecību, kas ir par deviņiem eiro vairāk nekā gadu iepriekš. 2021.gadā mājsaimniecības mājokļa uzturēšanai tērēja 11,6% no ienākumiem, kamēr 2020.gadā - 11,8%.

Vismazāk mājoklim tērēja mājsaimniecības, kurās dzīvoja viena persona - mājsaimniecība, kurās dzīvoja viena persona vecumā no 16 līdz 64 gadu vecumam, mājokļa uzturēšanai tērēja vidēji 139 eiro mēnesī, bet vientuļo senioru (vecumā no 65 gadiem) mājsaimniecības - 99 eiro mēnesī.

Pēc statistikas pārvaldes datiem, mājokļa izmaksas pērn visvairāk ietekmēja vientuļos seniorus (no 65 gadiem) - viņi par mājokli tērēja 20,8% no ienākumiem.

Mājsaimniecībām ar vienu pieaugušo un bērniem mājokļa izdevumi veidoja 18,7% no ienākumiem, bet persona vecumā no 16 līdz 64 gadiem mājokļa uzturēšanai iztērēja 16,5% no ienākumiem.