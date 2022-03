Krievijas sāktais karš Ukrainā ir viens no visplašāk atspoguļotajiem mūsdienu konfliktiem. Informācija par notiekošo ienāk ik brīdi, tāpat kā bildes un video ar asins stindzinošiem skatiem no kara laukiem Ukrainā. Šajā informācijas plūsmā ir viegli apmaldīties ikvienam, tāpēc TVNET apkopojis dažus padomus, kā iespējams pārliecināties par foto un video autentiskumu, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju sniegtās iespējas.

Foto pārbaude ir salīdzinoši vienkārša, un to var veikt jebkurš. Mūsdienu tehnoloģijas sniedz plašas iespējas, jo šim mērķim izstrādātas vairākas programmas un aplikācijas, kuru lietošana ir gaužām vienkārša.

Jāpiebilst, ka diemžēl lielākoties profesionālu fotogrāfu darbi, tostarp to, kas šobrīd atspoguļo karadarbību Ukrainā,

nereti tiek pārpublicēti sociālajos tīklos, nenorādot to autoru, tādējādi arī radot iespējas spekulācijām un šaubām par to autentiskumu.

Viena no populārākajām tehnikām, kuru pielietot, ir apgrieztā attēla meklēšana (reverse image search), kas principā nozīmē, izmantot pašu attēlu, lai atrastu informāciju par to. Re:baltica komanda jau rakstīja , kā veicama apgrieztā attēla meklēšana. Liela daļa cilvēku ir pieraduši lietot Google savā ikdienā, meklējot dažāda veida informāciju. Taču, cenšoties atrast informāciju par kādu attēlu, nav jāaprobežojas tikai ar vienu meklētāju.

Google chrome un citiem interneta pārlūkiem ir pieejami vairāki paplašinājumi (programatūras, kuras var iestatīt pārlūkprogrammā), kas ir paredzētas apgrieztajai attēlu meklēšanai. Piemēram, google chrome pārlūkprogrammas veikalā pieejami vairāku veidu šādi paplašinājumi bez papildu maksas, tāpat arī Mozilla Firefox *. Katrs no tiem atšķiras pēc savas funkcionalitātes un pielietotajām interneta meklētājprogrammām, taču vienlaikus tie atvieglo apgriezto attēlu meklēšanas procesu, jo nav nepieciešams attēlu lejupielādēt vai taisīt ekrānuzņēmumu, lai veiktu meklēšanu.

Atlasot opciju "Visās interneta meklētājprogrammās" (all search engines), paplašinājums vienlaicīgi veiks meklēšanu visās četrās programmās un atlasīs attēlus pēc līdzības. Pēc tam var iet cauri interneta meklētājprogrammu atlasītajiem rezultātiem un salīdzināt tos. Ja attēls ir parādījies citos avotos, tad jāpievērš uzmanība datumam - ja attēls izmantots dažādos laika posmos, tad tas, visticamāk, ir maldinošs vai pat mākslīgi veidots.

Šajā gadījumā, meklējot redzamo attēlu, secinājām, ka identisks foto neparādās nekur citur. Šeit arī iezīmējas viena no galvenajām problēmām, kas saistīta ar apgriezto attēlu meklēšanu - attēlu pēc līdzības būs ļoti daudz, līdz ar to atlases un salīdzināšanas process var aizņemt ilgāku laiku.

Piemērs: Sociālajā tīklā Instagram atrasta bilde bez norādīta autora, apgalvojot, ka tā ir no cilvēku evakuācijas no Irpiņas pilsētas Ukrainā.

Aicinām programmas piedāvātajos attēlos aplūkot, vai fotogrāfijā attēlotais ir piedāvāts no cita rakursa. Kā šajā gadījumā arī ir. Tāpat meklētājs piedāvā vietnes, kurās vēl izvēlētais attēls ir publicēts. Un pēc tām jau tālāk dažkārt var secināt gan kur un kad fotogrāfija uzņemta, gan kurš ir autors.

Šajā gadījumā izdevās noskaidrot, ka fotogrāfijas autors ir Vadims Girda un ka tiešām fotogrāfija ir no cilvēku evakuācijas Irpiņā. Diemžēl jāatzīst, ka ne vienmēr ir tik vienkārši.

Video autentiskuma pārbaude ir krietni sarežģītāka. Arī video iespējams pārbaudīt ar apgrieztā attēla meklēšanas metodi, piemēram, izgriežot no video kādu atsevišķu kadru un izmantot interneta meklētājprogrammas, taču tas prasa salīdzinoši daudz laika un lai to paveiktu ir nepieciešamas tehniskas iemaņas. Lielisks rīks šajā gadījumā ir ar Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta ietvaros veidots pārlūkprogrammas paplašinājums InVID. Ar šo paplašinājumu iespējams padziļināti analizēt gan foto, gan video materiālus, kas dod iespēju pārliecināties par to autentiskumu.