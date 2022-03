Krievijas aviācijai reiss atpakaļ uz PSRS laikiem

Pirms Krievijas īstenotā iebrukuma Ukrainā aviokompānija “Aeroflot” bija plaši pārstāvēta visā pasaulē, bet ceļotāji no Krievijas varēja doties uz faktiski jebkuru galamērķi pasaulē. Tikmēr Krievijas lidsabiedrības, lai uzlabotu savu floti, iegādājās lidaparātus no lielākajiem Rietumvalstu lidmašīnu ražotājiem vai ņēma tos līzingā. Maskavas lidostas bija vienas no noslogotākajām pasaulē, bet Krievijas debesīs bija daudz lidmašīnu, kuras bija ceļā no Eiropas uz Āziju.