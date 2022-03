Eksotiskie skaistuļi – pasaulē retāk sastopamie tauriņi

Zinātnieki evolūcijas pētījumos secina, ka tauriņi ir attīstījušies no kodēm. Tas notika krīta periodā, pirms aptuveni 40 līdz 135 miljoniem gadu. Laika gaitā krāšņie kukaiņi ir piedzīvojuši vairākas evolūcijas, lai kļūtu par tādiem, kādus tos mēs redzam šodien.

Pasaulē ir aptuveni 17 500 tauriņu sugu, un vairākas no tām ir kritiski apdraudētas. Dažādas cilvēku darbības, klimata pārmaiņas un arī dabas katastrofas iznīcina to dabiskās uzturēšanās un barošanās vietas.

Gaidot “Iepazīsti tauriņus” dienu, ko Amerikā aktīvi atzīmē 14. martā, kanāls “National Geographic” piedāvā uzzināt vairāk par dažām no pasaulē retāk sastopamajām tauriņu sugām!

“Palos Verdes blue” ir viens no pasaulē unikālākajiem tauriņiem. Jau 1983. gadā šo sugu uzskatīja par izmirušu, taču 1994. gadā biologs Rudi Matoni (Rudi Mattoni) ar tiem sastapās no jauna. Sudrabaini zilo spārnu īpašnieki ir atrodami Kalifornijā, Palos Verdes pussalā.

“Palos Verdes blue” ir nelieli, to spārnu platums variē no pusotra līdz trīs centimetriem. Spārnu ārpuse ir pelēka, ar vairākiem plankumiem, ko izceļ balti gredzeni ap tiem. Tauriņi Kalifornijā ir sastopami no janvāra beigām līdz maija sākumam. Kāpura kūniņā tie atrodas septiņas līdz astoņas dienas, taču kā pieauguši tauriņi tie dzīvo pavisam īsu mirkli – vien piecas dienas.