Latvijā ukraiņu bēgļiem piedāvā aptuveni 4200 darba vietu

Kā norādīja NVA, lai arī lielākā vakanču daļa ir vienkāršās profesijas, darba devēji aktīvi piedāvā darbu arī ārstiem, medicīnas māsām, lietojumprogrammu izstrādātājiem, programmētājiem, klientu apkalpošanas speciālistiem un citiem augstas kvalifikācijas darba meklētājiem no Ukrainas.

NVA atgādina, ka vakances Ukrainas bēgļiem darba devēji var pieteikt NVA, reģistrējot tās tiešsaistē NVA CV un vakanču portālā vai jebkurā no NVA filiālēm un klientu apkalpošanas centriem visā Latvijā. Ja darba devējs vēlas piedāvāt darba iespējas Ukrainas bēgļiem, reģistrējot vakanci NVA CV un vakanču portālā, laukā "Nodarbinātības veids" jānorāda, ka tas ir darba piedāvājums arī bēgļiem no Ukrainas, bet piesakot vakanci NVA klientu apkalpošanas vietā, par to ir jāinformē NVA darbinieks.