Kad patiesību nav tik viegli noslēpt jeb kā cenzūra ļauj Krievijas iedzīvotājiem uzlabot digitālās prasmes

VPN un straujš popularitātes pieaugums

Arī “Lantern”, rīks, kas ļauj interneta datus novirzīt tā, lai apietu valdības noteiktos ugunsmūrus, Krievijā gūst arvien lielāku popularitāti. “Lantern” māteskompānijas “Brave New Software” valdes priekšsēdētājs, Saša Meinraits sacīja, ka pieprasījums no Krievijas sācies aptuveni pirms diviem mēnešiem. Salīdzinot ar janvāra sākumu, lejupielāžu skaits no Krievijas audzis par 2000%. Meinraits norāda, ka iepriekš Krievijā “Lantern” izmantoja 5000 aktīvie lietotāji mēnesī, taču tagad to skaits sasniedzis 120 000. Šim pakalpojumam ir līdz trīs miljoniem aktīvo lietotāju mēnesī – galvenokārt Ķīnā un Irānā.