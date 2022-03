Iespaidīgākie 2021. gada atklājumi par dinozauriem

Alvarezauri (Alvarezsaurus) ir vieni no, iespējams, savdabīgākajiem dinozauriem, kādi līdz šim atklāti. Vairums no tiem bijuši augumā nelieli (aptuveni tītara izmērā), ar īsām, tuklām priekškājām un neasu nagu to galos. Paleontologi pieņem, ka šīs radības pārtika lielākoties no kukaiņiem, iespējams, termītiem, taču papildu pierādījumus tam līdz šim nav izdevies atrast.