Vecākās preču zīmes pasaulē un Latvijā

Batalauskis skaidro, ka arī šobrīd Latvijas normatīvie akti paredz, ka preču zīme ir jāatjauno ik pēc desmit gadiem. "Pirms katra desmit gadu termiņa beigām īpašnieks var izlemt, vai viņš vēlas no reģistrācijas atteikties vai to atjaunot, samaksājot noteikto pagarināšanas maksu. Ik gadu Patentu valdē no jauna iesniegto preču zīmju pieteikumu skaits ir lielāks nekā pieteikumu skaits preču zīmju atjaunošanai," pastāstīja Patentu valdes direktors.