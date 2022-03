Rīgā varētu kāpt nekustamā īpašuma īres cenas Ukrainas bēgļu skaita pieauguma dēļ, norāda eksperts

Vienlaikus Kaškarovs pauž viedokli, ka ir gaidāms imigrantu pieplūdums arī no Krievijas un Baltkrievijas saistībā ar neapmierinātību ar politisko režīmu un savu valstu agresīvo rīcību.

Viņš min, ka atbilstoši pasaules ekonomistu prognozēm sankcijas ietekmēs Krievijas un Baltkrievijas ekonomiku vēl vismaz 25-30 gadus, kas liecina par to, ka liela daļa iedzīvotāju sāks pamest lielās pilsētas. Vissmagāk sankcijas skars vidusslāni - tos, kuri ir pieraduši pie ārvalstu produkcijas un dzīves ērtību līmeņa. Šie cilvēki meklēs labāku dzīvi, un daži meklēs patvērumu Eiropā, tāpat kā bēgļi no Ukrainas.

Kaškarovs norāda, ka Krievijas iedzīvotāji pretendēs uz piedāvājumiem īres mājokļu tirgū, bet nebūs gatavi šeit neko pirkt, jo Krievijas bankās ir problēmas ar skaidras naudas izņemšanu un naudas pārskaitījumiem. Līdz ar to no Krievijas puses būs pieprasījums pēc īrei piedāvātajiem Rīgas dzīvokļiem.

"Bet pagaidām iebraucēju no Krievijas šeit nav ļoti daudz. Naudas brīvas aprites neesamība ir viens no faktoriem, kas kavē masveida cilvēku aizplūšanu no valsts. Taču izskatās, ka šī tendence, lai arī tā neattīstīsies tāpat kā Ukrainā, būs spēcīga un turpināsies ilgu laiku," prognozē Kaškarovs.