Terase – no A līdz Z. Dizaineres ieteikumi

Vairums no mums piekritīs, ka cilvēki no dzīvokļa vēlas pārcelties uz privātmāju, galvenokārt, lai varētu atpūsties savā pagalmā. Un drīz vien seko arī lēmums par terases ierīkošanu. Lai gan liekas, ka tās izveidošana ir samērā vienkārša, tomēr dizainere Kristiana Kazarjana, kuru no 24. līdz 27. martam varēs satikt izstādē “Māja I 2022”, iesaka jau laikus rūpīgi izvērtēt visas nianses.