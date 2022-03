Acis debesīs jeb kā satelītattēli maina skatījumu uz karu

Kails Glens ir projektu menedžeris Velsā, un viņam ir neparasts hobijs – pētīt satelītuzņēmumus. Precīzāk – Krievijas armijas pārvietošanos. Turklāt Glens ir viens no sociālā tīkla “Twitter” konta “Conflict News” līdzdibinātājiem, kam ir 400 000 sekotāju. Šajā profilā tiek apkopota un publiskota informācija no konfliktu zonām, kas iegūta no dažādiem tīmekļa resursiem.