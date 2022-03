Mobilo sakaru viesabonēšana ES vēl desmit gadus būs bez papildu maksas

Patērētājiem būs arī tiesības citās ES dalībvalstīs saņemt tādas pašas kvalitātes un ātruma pakalpojumus, kādus viņi abonējuši savā māju dalībvalstī - viesabonēšanas pakalpojumu sniedzējiem būs pienākums to nodrošināt, ja šādi pakalpojumi būs pieejami viesabonenta apmeklētās valsts tīklā.

Sarunās ar ES Padomi EP deputāti panāca, ka jaunajos noteikumos tiks aizliegta prakse samazināt viesabonēšanā pieejamo pakalpojumu kvalitāti, piemēram, pārslēdzot savienojumu no 4G uz 3G.

Viesabonēšanas vairumtirdzniecības maksa - cena, ko operatori iekasē cits no cita, kad to klienti izmanto citas dalībvalsts tīklus, - no 2022.gada tiks ierobežota līdz diviem eiro par gigabaitu, līdz 2027.gadā tā pakāpeniski jāsamazina līdz vienam eiro. Ja patērētāji, izmantojot viesabonēšanu, pārsniegs viņu pakalpojuma līgumā noteikto apjomu, iekasētā papildu maksa nedrīkstēs pārsniegt viesabonēšanas maksimālo vairumtirdzniecības cenu.