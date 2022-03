Rīgas domes deputāti atbalsta vēršanos ST par attīstības plāna apturēšanu

Ministrijai ir būtiska loma vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu izstrādes procesā, jo tā gan izvērtē to atbilstību normatīvajiem aktiem, gan arī nodrošina teritorijas attīstības plānošanas metodisko vadību un uzraudzību. Domes ieskatā nav pieļaujams, ka brīdī, kad plānojums ir stājies spēkā, ministrija sāk paust iebildumus, kas nav izskanējuši iepriekš.

Kā informē pašvaldība, Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes procesā trīs reizes notikusi plānojuma redakciju publiskā apspriešana. VARAM Rīkojumā nav iebildumu par plānojuma publiskās apspriešanas procedūras pārkāpumiem. Lai arī VARAM min, ka ir saņemts 21 plānojuma apstrīdējums, neviens no tiem nav iekļauts ministrijas rīkojumā, kā iemesls plānojuma apturēšanai.

VARAM savu viedokli par jauno Rīgas teritorijas plānojumu izteica 2018.gadā un 2021.gadā, nevienā no šiem atzinumiem neesot bijis iebildumu vai prasību, kas tagad rīkojumā tiek minētas par iemeslu plānojuma darbības apturēšanai. Izņēmums esot jautājums par azartspēļu ierobežošanu Rīgas pilsētas teritorijā, apgalvo pašvaldība.

Staķis šim lēmumam nepiekrīt un ir paudis neizpratni par to. Reaģējot uz minēto Pleša lēmumu, viņš izstājies no partijas "Kustība "Par!"", kas automātiski nozīmē izstāšanos arī no Pleša pārstāvētās "Attīstībai/Par!".