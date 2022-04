Vai lāci Gulbenes novadā nevarēja pārvietot uz Rīgas Zooloģisko dārzu vai Līgatnes dabas takām?

Vītola jau minēja, ka pērnā gada rudenī bija plašas diskusijas par lāčiem, un to arī atgādina DAP. Toreiz tika izveidota starpresoru darba grupu, iesaistot vadošos speciālistus no dažādām iestādēm, piemēram, vadošo zinātnieku par lāču jautājumiem Latvijā Jāni Ozoliņu (LVMI “Silava”), Līgatnes dabas taku vadītāju Intu Langi un zvērkopi Velgu Vītolu, Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza Dzīvnieku kolekcijas vadītāju Gunu Vītolu, veterinārārstus un citus speciālistus. DAP, mēģinot risināt šo neikdienišķo situāciju, toreiz arī vērsās pie līdzīgām iestādēm ārpus Latvijas un apkopoja informāciju gan par Igaunijas, gan Vācijas, gan Krievijas, gan Kanādas pieredzi.

DAP jau iepriekš informēja, ka lāči var nostaigāt lielus gabalus, tiem ir plašas teritorijas. "Dzīvniekiem pilsonības nav, un tie brīvi staigā no vienas valsts uz otru – ir viena kopējā Baltijas populācija, un Latvijas lāči ir daļa no tās," pauda DAP.

Tēviņu individuālās teritorijas variē robežās no 500 līdz 1300 km2, bet atsevišķos gadījumos var pārsniegt pat 4000 km2. Mātīšu teritorijas ir mazākas – no 130 līdz 780 km2. "Līdz ar to Latvijā arī nav iespējams pārvietot piebarotus lāčus uz teritorijām, kur tie nekad vairs netraucēs nevienu saimniecību. Aizvesti tālu prom no cilvēku mītnēm, tie tik un tā meklēs ceļu atpakaļ, lai tiktu pie cilvēku sarūpētas barības," iepriekš pauda DAP.