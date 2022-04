Kā dzīvot, lai briesmīgi nekrāktu un nebojātu citiem dzīvi?

Ja tā krākšana ir tāda, ka to dzird arī aiz aizvērtām durvīm, no citām telpām, tad ir ļoti liela iespējamība, ka cilvēks sirgst ar miega apnoju.

Viņš norāda, ka miega apnojas pacients pats var arī neapjaust, ka cieš no elpošanas traucējumiem, tāpēc ieteicams ieklausīties līdzcilvēkos, ja viņi pauž satraukumu krākšanas un ar to saistītu veselības problēmu sakarā. “Nereti cilvēki pamana, ka otram miega laikā, piemēram, apraujas elpa, pacients elpas trūkuma dēļ var mētāties, bieži grozīties, un tad parasti līdzcilvēks novēro, ka kaut kas nav lāgā, un aicina doties pie ārsta. Smagos miega apnojas gadījumos pacienti var arī paši naktīs mosties no elpas trūkuma,” stāsta miega apnojas ārsts.