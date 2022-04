Latvijai ir milzīgs potenciāls, lai padarītu to par iecienītu tūristu galamērķi

Iekšējā tūrisma iespējas

"It īpaši pandēmijas laikā viens no mūsu svarīgākajiem uzdevumiem bija piesaistīt Latvijas iedzīvotāju uzmanību, parādīt viņiem, ka viesnīca ir ļoti patīkama vieta ne tikai tūristiem no citām valstīm, bet arī vietējiem atpūtniekiem. Spiesti pārorientieties tikai uz pašmāju viesiem, spējām pārliecināt viņus, ka atpūta viesnīcā ir ne tikai pakalpojums ārzemju tūristiem, bet arī lieliska iespēja izrauties no rutīnas, paēdot pusdienas vai vakariņas viesnīcas restorānā vai apmeklējot SPA, pilnā mērā izbaudot pirmklasīgu servisu," tā Baums.