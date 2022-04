FM: Vairākām ministrijām un valsts iestādēm ir jāturpina attīstīt iepirkumu centralizāciju

Valsts kancelejai uzdots sākt centralizētu autotransporta līdzekļu iegādes un transporta pakalpojumu iepirkumu organizēšanu, izņemot speciālo autotransporta līdzekļu iepirkumu, lai nodrošinātu ministriju un to padotības iestāžu vajadzības no 2023.gada.

Ekonomikas ministrijai uzdots sākt centralizētu elektroenerģijas iepirkumu organizēšanu ministriju un to padotības iestāžu vajadzībām no 2023.gada, kā arī izvērtēt iespēju veikt centralizētu dabasgāzes iepirkumu organizēšanu ministriju un to padotības iestāžu vajadzībām. Par izvērtējuma rezultātiem būs jāinformē FM.