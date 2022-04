"Volga Vintage" - spoži un huligāniski

Zīmols ir celmlauzis arī tajā ziņā, ka savas kolekcijas prezentē Rīgas modes nedēļās "Riga Fashoon Week", radot vētru modes pasaulē, un, skaidrs, ka izpelnoties kritiku no vecākās paaudzes modes guru. Galu galā, "Volga" ir sprungulis ātrās modes rata riteņos, jaunais laikmets ar apzinātā patēriņa ideoloģiju, ko šobrīd pielūdz jaunā paaudze.

Tomēr "Volga Vintage" apģērbs nav nekāds lētais, Sergejs apgāž manu priekšstatu par second hand kā iespēju ietaupīt, jo tam pievienotā vērtība, ko īsumā var raksturot apmēram tā: māksla, filozofija, ekoloģija , piederība vulgāru patērnieciskumu nicinošiem intelektuāļiem.

Trīs istabas pilnas ar apģērbu. Es no šejienes varētu neiziet mēnesi! Tomēr šis nav fizisks veikals, jo apģērbu "Volga Vinatge" tirgo tikai virtuālajā vidē, un tas, manuprāt, ir mīnuss, jo man ir priekšstats, ka apģērbs jālaiko. Sergejs uzsver, ka "Volga Vintage" ir zīmols ikvienam, to apliecinot modes skatēs, kurās pieaicina nestandarta modeļus - cilvēkus ar individualitāti, kas nelīdzinās tipiskajām androgīnajām ēnām modes skatēs. Tomēr, skaidrs, ka "Volga Vintage" tērpus drīzāk izvēlas gados jaunie, stilīgie dzīves baudītāji, nevis pareizie, gaumīgajie, kas savās dzīves izvēlēs neko augstāku par plintusu neatļaujas.

2000. gada mode man šķiet pārāk nesena, lai būtu pilnvērtīgs vintidžs, bet Sergejs iebilst, ka tieši tūkstošgades mija ir šobrīd aktuālākais trends, kas patīk jauniešiem. Mēģinu atsaukt atmiņā: bikses ar platiem galiem un zemu jostasvietu, no kura sprucas laukā no stringi, plika vēdera līnija, kurpes uz platformas, XS krekliņš.

Kad kovidlaikā Mākslinieku nama lielajā zālē "Volga Vintage" sarīkoja savu programmu, kolekcija guva milzu atsaucību. "Mēs nepozicionējam sevi kā dizainerus, bet sakām, ka nodarbojamies ar vintage fashion, un skati taisam no savas kolekcijas," stāsta Sergejs. Var teikt, ka "Volga Vintage" ideja nobrieda vienlaikus ar vajadzību pēc izmaiņām patēriņa kultūrā. Pirms gadiem vintidža kultūra vēl nebija uzņēmusi apgriezienus, jo ekoloģisko aktualitāšu priekšplānā bija klimata izmaiņas, kas saistītas ar rūpnieciskajiem izmešiem, plastmasas atkritumi utt.. Par tekstila atkritumu postošo ietekmi uz planētu runāja eksperti, kamēr sabiedrība ļāvās "ātrās modes" mānīgajam vilinājumam. "Kad sākām rādīt vintage kultūru - to, ka vari stilīgi ģērbties, nevis ejot uz masu mārketu, kur rada nereāli daudz drēbju, bet pirkt lietotu apģērbu un saglabāt pasauli, par to vēl tik daudz nerunāja."