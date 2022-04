Pētījums: Jēzus bija vidēja auguma cilvēks

Bībelē dažviet ir aprakstīts Jēzus izskats, tomēr par to, cik viņš bija garš, nekas minēts nav. Dažiem pētniekiem šis fakts ir atslēga, proti, tas nozīmē, ka viņš bija vidēja auguma vīrietis, vēstīts vietnē "All That Is Interesting".

Mateja evaņģēlija 26. nodaļā Jūda Iskariots nodod Jēzu, to noskūpstot. Tā ir zīme romiešu kareivjiem par to, kurš no cilvēku pulka ir Jēzus. Tas varētu nozīmēt to, ka Jēzus pēc izskata neatšķīrās no saviem biedriem.

Arī Lūkas evaņģēlija 19. nodaļā savukārt bagātnieks Caķejs kāpj kokā, lai saskatītu Jēzu: “Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds Viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mazs no auguma. Tad viņš, aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģes kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo Viņam tur bija jāiet garām.” (Lūkas 19. 3-4).

Ja Jēzus būtu garš cilvēks, tad Caķejam nebūtu jākāpj kokā, lai Jēzu saredzētu. Turklāt Bībelē, ja personāžs ir īpaši garš vai īss kā Caķejs, allaž tas tiek pieminēts.

Cik garš tad īsti bija Jēzus? Domājums, ka savā laikā viņa augums bija vidējs. Lai noskaidrotu, cik tas varētu būt, zinātnieki izpētīja cilvēkus, kas mūsu ēras 1. gadsimtā dzīvoja Vidējos Austrumos.

Jēzus Kristus FOTO: Wikimedia Commons

“Jēzum bija jābūt vīram ar Vidējo Austrumu cilvēku izskatu. Vidējais tā laika cilvēka augums bija 166 centimetri,” skaidroja rakstniece un vēsturniece Džoana Teilore, kas sarakstījusi grāmatu “Kā izskatījās Jēzus?” (What Did Jesus Look Like?).

2001. gada pētījumā vēsturnieki nonāca pie līdzīgiem secinājumiem, proti, Izraēlas un Lielbritānijas pētnieku grupa izanalizēja 1. gadsimtā dzīvojuša cilvēka galvaskausu, lai noskaidrotu, kādas bija tā laika cilvēku raksturiezīmes. Pētnieki secināja, ka Jēzus Kristus, visticamāk, bija aptuveni 1,60 metru garš un svēra aptuveni 50 kilogramu.

Par Jēzus iespējamo izskatu mūsdienās mums ir visai labs priekšstats. Vidējos Austrumos 1. gadsimtā viņš, visticamāk, bija no 1,60 līdz 1,66 metrus garš. Viņam, iespējams, bija tumši mati, olīvkrāsas āda un brūnas acis. Mati viņam, visticamāk, bija īsi. Mugurā – visparastākā tunika.