"Bumba ar laika degli." Ventspilī iestrēguši 40 tūkstoši tonnu amonjaka

Bet jebkurā brīdī no ierindas var iziet ar skanīgo nosaukumu "Zvezda" dīzeļmotoru aprīkotās lokomotīves, ko izmanto “Pasažieru vilciens”. Daudzas no tām ražotas pat 70. un 80. gados. Līdz šim rezerves daļas ritošajam sastāvam un arhaiskajiem motoriem uzņēmums pasūtīja no Krievijas un Baltkrievijas. Tagad to izdarīt vairs nevar. Nesen saņemts pēdējais sūtījums ar bremžu klučiem, ko jau pēc sankciju ieviešanas izdevās atgūt pēc pārrunām ar FKTK.

Šobrīd no 22 dīzeļlokomotīvēm salūzušas ir 3. Tās līdz šim kalpoja kā drošības rezerve, ja kāda no vecajām saplīst.

Covid-10 un tagad 52. dienu notiekošais karš izjaucis sen solīto "Škoda" jauno pasažieru vilcienu piegādi. Iepriekš tika plānots, ka tos pa sliedēm no Čehijas uz Latviju vedīs caur Baltkrieviju un Lietuvu. Tagad to izdarīt nav iespējams. Un tikai šonedēļ pirmais jaunā elektrovilciena vagons izjauktā veidā ar smago auto Čehijā tiek vests no Ostravas pilsētas uz Pilzeni. Tur to atkal saliks un testēs. Tad atkal jauks laukā un vedīs uz Latviju. Vai nu ar smagajiem auto vai izmantojot kuģus. Un šādi uz Latviju būs jāved visi vagoni un lokomotīves. “Pasažieru vilciena” vadītājs sola, ka "Škoda" papildus naudu no Latvijas par būtiski sadārdzināto loģistikas kalambūru pagaidām neprasa. Līgums to neparedzot.