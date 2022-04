Baltija turpina iepirkt arī Krievijas elektrību - salīdzinot ar janvāri, martā šis apjoms dubultojies

Mazo kodolreaktoru darbība būšot krietni drošāka, un to nelielie izmēri ļaus tās izveidot valstīs, kas nevar atļauties celt lielos reaktorus. Jau ir atrastas dažas vietas, kur potenciāli to varētu būvēt. Uzņēmēji apbraukājuši vairākas valstis, bijuši arī Latvijā, bet nav tikušies ar ekonomikas ministru, kurš uzrauga energotirgu. Tā vietā igauņus uzņēmis aizsardzības ministrs.

Kopēji energoprojekti Baltijā bieži izgāzušies. Sašķidrinātās gāzes termināli izveidoja Lietuva viena pati, bet Latvija to joprojām nav spējusi realizēt. Ar politisku troksni izjuka Visaginas kodolreaktora projekts, ko kopš 2007.gada bija plāns celt Lietuvā. Padomju mantojumu Ignalīnas atomstaciju Lietuva izslēdza, jo tas bija viens no priekšnoteikumiem mūsu kaimiņu dalībai Eiropas savienībā. Elektrība mūsu kaimiņiem pēc šī soļa palika par 80% dārgāka. Atkarība no Krievijas būtiski pieauga. Pēc dažādām pārrunām un amatpersonu parakstītiem līgumiem, bija nolemts, ka Visaginu būvēs 3 Baltijas valstis, iespējams Polija un investors no Japānas kompānija HITACHI. 62% Lietuvas iedzīvotāji referendumā nobalsoja „pret” Visaginas celšanu. Projektu apturēja, pēc tam iesaldēja. Ja tas tomēr būtu īstenots, tika solīts, ka Visagina elektrību sāktu ražot 2021. vai 2022.gadā. Un energokrīzei Baltija būtu krietni gatavāka. Tā brīža Latvijas prezidents Valdis Zatlers atceras - Krievija pielika lielas pūles, lai šī ideja neizdotos.