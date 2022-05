Vai arhibīskapam Stankevičam taisnība par abortu traumām un izvarošanas cēloņiem?

Re:Check arhibīskapam jautāja, kuri pētījumi to rāda. Stankevičs atsūtīja 37 avotus. Lielākā daļa nenāk no akadēmiskiem žurnāliem vai medicīnas institūtiem, bet galvenokārt no katoļu ziņu organizācijām, politiski motivētām domnīcām un aktīvistu grupām. Tas ir būtiski, jo raidījumā arhibīskaps pauda, ka viņa teiktais balstās pētījumos. Svarīgākais – neviens arhibīskapa avots nesalīdzina abas viņa minētās traumas: pēcaborta sindromu ar traumu no grūtniecības, kas iestājas pēc izvarošanas.

Lai gan raidījuma laikā tika runāts par psiholoģiskām traumām, daži arhibīskapa avoti runā par aborta fiziskiem riskiem un iespējamām blakusparādībām. Ir arī tādi, kuros runāts par kādu nesaistītu tēmu, piemēram, abortu skaita izmaiņām ASV vai abortu blakusparādībām, slimojot ar seksuāli transmisīvām slimībām. Jāpiebilst, ka Stankevičs tikai atsūtīja sarakstu ar interneta saitēm, nekomentējot avotu izvēli vai tajos pausto.

Tā kā Delfi intervijā arhibīskaps uzsvēra, ka viņa viedoklis balstās pētījumos, Re:Check īpaši pievērsa uzmanību viņa sūtītajiem rakstiem, kas publicēti akadēmiskos žurnālos. Arhibīskapa dotie akadēmiskie pētījumi par abortiem un psiholoģisko veselību ir vairāk nekā piecpadsmit vai divdesmit gadus veci. Atsūtīto avotu vidū nebija neviens no mūsdienās plaši pieejamajiem akadēmiskajiem rakstiem, kas sistemātiski apkopo pētījumu rezultātus par kādu konkrētu tēmu, ieskaitot abortu ietekmi uz garīgo veselību.

Pētījumos, ar kuriem dalījās Stankevičs, izzināta abortu saistība ar depresiju un pašnāvības risku. Tā kā Stankevičs podkāsta laikā minēja pēcaborta sindromu, apskatīsim arī to, lai gan tas neparādās nevienā no viņa sūtītajiem pētījumiem.

Vispirms apskatīsim, vai aborti tiešām izraisa depresiju un tā saukto pēcaborta sindromu (PAS). PAS nav oficiāli atzīts medicīnisks stāvoklis. Tas neparādās ne Starptautiskajā statistiskajā slimību un veselības problēmu klasifikācijā (ICD-10), ne Diagnostikas un statistiskās uzskaites rokasgrāmatā (DSM-5). Pētījumā secināts, ka informāciju par šo sindromu jau no 70. gadiem ASV galvenokārt izplata pretabortu organizācijas, it sevišķi krīzes grūtniecību centri (crisis pregnancy centers).

Amerikas Psiholoģijas asociācija (APA) 2018. gadā veica vērienīgu pētījumu apkopojumu par abortu saistību ar psiholoģiskajiem traucējumiem. APA skaidro, ka aborti nepalielina risku sievietēm saskarties ar depresiju, trauksmi vai pēctraumatiskā stresa traucējumiem. Organizācija apgalvo, ka kvalitatīvākie publicētie zinātniskie pierādījumi parāda, ka pieaugušām sievietēm, kas negaidīti paliek stāvoklī, garīgo traucējumu risks ir vienāds neatkarīgi no tā, vai viņas bija iznēsājušas bērnu vai veikušas vienu pirmā trimestra abortu. Rezultāti ir atšķirīgi, ja runa ir par vairākiem, nevis vienu abortu. Proti, sievietēm, kam bijuši vairāki aborti, biežāk novērojami psiholoģiskie traucējumi. Tomēr šie zinātnieki neizdarīja secinājumus par to, kurš no šiem diviem faktoriem (aborti vai garīgi traucējumi) ir cēlonis un kurš – sekas. Jāpiemin, ka šajā pētījumā bija runa par parastu, nevis izvarošanas rezultātā iestājušos grūtniecību.