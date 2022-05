SKDS: Aprīlī krievvalodīgo vidū sarucis atbalsts Krievijas karam Ukrainā

SKDS direktors Arnis Kaktiņš "Twitter" norāda, ka kara Ukrainā jautājumā kopš marta krievvalodīgo vidē atbalsts Krievijai ir no 20% sarucis līdz 13%. Savukārt atbalsts Ukrainai šajā grupā ir pieaudzis no 25% līdz 30%.

Savukārt to respondentu vidū, kuru sarunvaloda ģimenē ir latviešu, samazinājies to iedzīvotāju skaits, kas neatbalsta ne Krieviju, ne Ukrainu, bet palielinājies Ukrainas atbalstītāju skaits. Proti, martā ne vienu, ne otru pusi neatbalstīja 10%, bet aprīlī - 8%. Savukārt atbalsts Ukrainai audzis par diviem procentpunktiem - no 87% līdz 89%.