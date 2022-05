Divkārtējais Oskara balvas ieguvējs sarakstījis skaņu celiņu jaunajam BMW i7

Slavenais mūziķis ir sagatavojis veselu paleti skaņu, kas pavada BMW i7 īpašnieku visa ceļojuma laikā. "Holistiskā skaņu pasaule", kā autoražotājs apraksta izstrādi, ietver visu, sākot no sveiciena signāla un signāla, lai sagatavotos braukšanai, no skaņām, kas apstiprina elektromobiļa reakciju uz vadītāja darbībām, līdz akustiskajam fonam, kas apvienota ar milzīgu 8K BMW Theater Screen ekrānu.

Elektromobiļa i7 iebūvētās elektronikas izvēlnes sadaļā My Modes var atrast Personal, Sport, Efficient, Expressive un Relax skaņas skriptus. Katrs no tiem ir atkarīgs no akseleratora pedāļa stāvokļa un satiksmes situācijas, savukārt Expressive un Relax ir papildus piesaistīti instrumentu paneļa grafikai un salona apgaismojumam.