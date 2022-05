Kā nopirkt īpašumu, par kuru pēcāk nesāp galva? Pieredzē dalās Madara Kivkucāne

Nesen satiku kādu paziņu, priecīgs stāstīja, ka tikko iegādājies dzīvokli vienā no Rīgas mikrorajoniem. “Oho, bet par tādu naudu Tu taču varēji māju uzcelt”, es viņam saku. Viņš skatās uz mani lielām acīm un saka - “Priekš kam? Lai visu vasaru pļautu, raktu un laistītu? Es tā negribu”. Tajā brīdī viņš man lika aizdomāties - visiem taču negribas un nemaz nevajag māju! Nu ja! Tieši tik vienkārši. Tāpēc brīdī, kad Tev rodas ideja par savu māju – uzdod sev jautājumu vai būsi gatavs to uzturēt, vai gribēsi to kopt un attīstīt (vai arī spēsi samaksāt kādam, kurš to darīs tavā vietā). Māja, tie protams, ir skaisti vasaras vakari dārzā, iespēja ielikt mutē turpat piemājas dobē noplūktu zemeni, mīļākās dziesmas atskaņošanu, cik skaļi un kad vien vēlies… Bet nedrīkst aizmirst arī sniega tīrīšanu agri no rīta, lapu kaudzes rudenī un papildus tīrāmos kvadrātmetrus. Māja – tā ir atbildība.