Valsts atbalsta programmas saules paneļu uzstādīšanai un mājokļa energoefektivitātei

Atbalsts konkursa ietvaros tiek sniegts granta jeb vienreizēja maksājuma veidā pēc atjaunojamo energoresursu iekārtas iegādes un uzstādīšanas. Atbalsta intensitāte nepārsniegs 70% no siltumenerģijas vai elektroenerģijas iekārtas iegādes vai mājsaimniecības pieslēguma centralizētai siltumapgādes sistēmai projektēšanas un siltummezgla izveides izmaksām, nepārsniedzot atbalsta apjomu atkarībā no konkrētas atjaunojamo energoresursu iekārtas un tās parametriem. Maksimālais atbalsts vienam projektam ir līdz 15 000 EUR. Šo summu var iegūt, ja ir dažādu tehnoloģiju kombinēta izmantošana, kā piemēram, uzstādīts siltumsūknis un saules panelis. Tehnoloģiju kombinācijas iespējamas dažādas. Ja tiek plānots uzstādīt biomasas apkures katlus, kas piemēroti granulu kurināmajam, to energoefektivitātes klasei jāatbilst augstākai par A+ (ieskaitot).