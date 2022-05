Latviešu radītā "Peldošā sala" saņem platīna un zelta godalgas pasaulē

"Eventex Awards 2022" festivāls un konkurss notiek jau 12.gadu. 2009.gadā tika dibināts "Eventex Awards", lai atzīmētu radošumu, inovācijas un efektivitāti nozarē. Tā ir visaugstāk novērtētā atzinība pasākumu un mārketinga pasaulē, kas ir patiess izcilības simbols. Konkursam tika iesniegti 606 pieteikumi no 33 valstīm. Starp finālistiem un balvu saņēmējiem tādi zīmoli un notikumi, kā Samsung, G20 samits, IHF, Porsche, UFC, Volkswagen, Eirovīzija 2021, BUD NL un daudzi citi.

Kā arī vēl viens mūsu darbs, kuru pandēmijas laikā radījām zīmolam Hugo Boss - pasākums kastē - ir atzinīgi novērtēts ar 2 zelta godalgām. Pasākums kastē tapa 10 valodās un tas tika izsūtīts uz 12 valstīm. Lai šāds projekts taptu, savu artavu un darbu ieguldīja 30 Latvijas uzņēmumi. Tāpēc dalām šīs uzvaras ar visiem iesaistītajiem un lepojamies, ka Latvija var. Neraugoties uz lielo konkurenci, miljonos mērāmiem budžetiem un jaudīgiem darbiem gan no Amerikas, gan Ķīnas, gan Anglijas un vēl vismaz 30 valstīm, mēs esam spējīgi pārsteigt pasauli ar radošām idejām un inovatīvu pieeju. Pateicos no sirds ikkatram, kurš nenokar degunu grūtos laikos, bet cenšas darīt visu iespējamo pēc labākās sirdsapziņas! Pasaule to pamana un novērtē.", tā par paveikto stāsta RA "Skudras Metropole" vadītāja un radošā direktore Gundega Skudriņa.