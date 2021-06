“Ko tu ņemtu līdzi uz neapdzīvotas salas?” - cik gan bieži šāds jautājums izskan dažādu personību intervijās, pusaudžu naivajās anketās vai arī psihologa krēslā sēžot. Tad tas viss šķiet abstrakti un ērts ir brīdis, kad var ko nedaudz samānīties. Bet tagad tas neies cauri, jo stāvu pie tukšas somas, kura man jāsapako, lai ar to plecos dotos patiešām iekarot neapdzīvotu salu! Tas nav sapnis - tā ir realitāte un, jā, tepat mūsu skaistajā Latvijā!

Sala? Peldoša? Jāizmēģina? Pa nakti? Tā vien uzzīmējās galvā ainava, kā sēžu puķainajā vasaras kleitā ar glābšanas riņķi ap vidukli gultā sēdus - a ja nu? Vairākkārt aplūkoju skaisto namiņa foto no putna lidojuma, kur ar aci mērīju, vai varēšu aizpeldēt līdz krastam vai ne.

Peldošā sala no putna lidojuma FOTO: Publicitātes foto: Jānis Vīksna/Emīls Ozoliņš

Tomēr, pazīstot Gundegu un viņas komandas darbu, ko novērtēju jau vairākus gadus pēc kārtas, sapratu, ka jā - ir beidzot laiks un, galvenais, iespēja izlīst no pandēmijas kūniņas un izplest brīvības un baudas spārnus. Tad nu mantas tika sapakotas diezgan raiti un tauriņi vēderā jau sāka griezt gaidu danci!

Apbrīna jau no attāluma un baskāju laiskumam ļaujoties

Ierodoties norādītajā vietā, mums bija vēl nedaudz laika, ko izmantojām siltai un patīkamai ezera peldei. Jā, ezers ir dziļš (dziļākā vieta 8 metri), bet tas nav viltīgs un, ja apzinies sevi un situāciju, peldēt te nav bīstami. Peldoties no krasta jau vari redzēt peldošo salu, kas šovakar taps par tavējo. Pienāk norunātais laiks, un mums pretī ar laivu atbrauc peldošās salas gariņš, kurš labprāt ceļā izstāsta tev visu, ko tava ziņkārība pasūta, un, kā zināms, - kad kas top skaidrs, tad arī bailes pazūd.

Tuvojoties salai, tev ir laiks aplūkot šo unikālo brīnumu, kurš tapis uz 70 pontoniem. Šis skaitlis mani apmierina - ja kāds iet pušu, paliek gana, lai mani noturētu drošībā, - pie sevis nodomāju. Tobrīd gan nesapratu, ka pašai vēlāk par šo nāks smiekli, jo sala patiešām ir stabila, tā nešūpojas un to pie grunts piesaista īsti, smagi enkuri. Īsāk sakot, nu ir droši!

Sala, kas veidota no nulles, izskatās fantastiski - uz tās liektās un plūdenās zemes formas aug īsti lapu un skuju koki, salas zaļoksni papildina dekoratīvi krūmāji un sulīgi zaļš mauriņš. Jā, te viss tiek laistīts un apčubināts, lai ir pa īstam.

Meža gariņš mūs izvadā pa peldošo salu, bet, ja godīgi, pēc brīža jau gariņa stāstītais ir jāpārjautā, jo atmiņa kaut kā neslēdzas kopā ar apbrīnā aizrāvušos elpu, kas dveš tikai vienu: “Ak dies, cik skaisti!” Kaut kā tiekam galā ar standarta norādēm un instrukcijām, kas ietver arī drošības noteikumu parakstīšanu. Lai nesacerētos vieglprātīgi - te peldēšanās no salas ir aizliegta, kā arī pārlieka alkohola lietošana netiks ļauta drošības apsvērumu dēļ. Pēc formalitātēm atslīgstam tīkla atpūtas krēslos un baudām welcome drinku, kas gatavots no burvīga viskija un mūsu latviešiem tik mīļās tējas sēnes jeb kombučas. Kokteiļa raksturu pasvītro kraukšķīgā jūraszāle, kas atgādina par ūdens pasauli, kura tev ir visapkārt. Protams, te pieejami arī bezalkoholiskie dzērieni.