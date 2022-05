"Latvijas valsts ceļi": Uz vairākām šosejām un reģionālajiem autoceļiem turpinās remontdarbi

Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Jelgavas šosejas posmā no Rīgas līdz Jaunolainei, kur satiksme abos virzienos organizēta pa vienu brauktuvi, katrā virzienā ir viena braukšanas josla. Posma šķērsošanai nepieciešamas 20-45 minūtes.

Ventspils šosejas posmā no Kūdras līdz Smārdes pagriezienam piecos posmos satiksmi regulē luksofori vai satiksmes regulētāji. Paredzamais remontposma šķērsošanas laiks ir 50 minūtes. Lai apbrauktu remontdarbu posmu, LVC aicina izmantot alternatīvo maršrutu pa Liepājas šoseju un autoceļu Jelgava - Tukums.

Autoceļa Rēzekne - Ludza - Terehova posmā no Nirzas līdz Zilupei divās vietās satiksmi regulē ar luksoforiem vai priekšrocības ceļazīmēm. Paredzamais posma šķērsošanas laiks 15 minūtes. Autoceļa Grebņeva - Rēzekne - Daugavpils posmā no Lubāniem līdz Caunēm ieviests viens reversās kustības posms, un paredzamais posma šķērsošanas laiks - 10 minūtes.

Īpaši plaši remontdarbi ir vairāku reģionālo ceļu posmos: uz Ērgļu ceļa no Rīgas apvedceļa līdz pagriezienam uz Tīnūžiem, uz autoceļa Smiltene-Gulbene no Taurēm līdz Gulbenei un uz autoceļa Saldus - Ezere no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai.