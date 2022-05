Noskaidroti jaunie vides reportieri, kuri pārstāvēs Latviju starptautiskajā konkursā

Katru gadu pēc nacionālās žūrijas vērtējuma labāko darbu autori tiek izvirzīti starptautiskajam konkursam, kura darbus vērtē eksperti no starptautiskā Vides izglītības fonda (Foundation for Environmental education) valdes, ANO Vides programmas (UNEP), Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) un Eiropas Vides aģentūras (EVA), kā arī plašsaziņas līdzekļiem. Labāko darbu autoriem ir iespēja gūt starptautisku atzinību, sertifikātu un publicitāti.

Roze Aleksa Bogdane (16 gadi) no Tālmācības vidusskolas “Rīgas komercskola” ar rakstu “Nav dūmu bez uguns - elektroniskās cigaretes ietekmē vidi un veselību”, kurā apskata elektronisko cigarešu ietekmi uz vidi, regulējumus un ierobežojumus attiecībā uz to izplatību un iegādi, un to, vai elektroniskās cigaretes un to popularitāte jauniešu vidū ir tikai nevainīga izklaide.