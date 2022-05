Aizdomīga dzimumzīme. Ko nu?

«Protams, mēs, dermatologi, neesam vampīri, kas bailēs no saules dzīvo pagrabā un nerādās ārā, bet, apzinoties ultravioletā starojuma radītos riskus, darām to piesardzīgi – lietojot saules aizsargkrēmu, apģērbu un uzturoties saulē dienas pirmajā pusē un vakarā, nevis tad, kad tā ir zenītā. Ar to pilnīgi pietiek, lai iegūtu serotonīnu – laimes hormonu, kas rodas saules gaismā,» skaidro Veselības centra 4 Dermatoloģijas klīnikas un Anti-Aging Institute un Latvijas Onkoloģijas centra dermatoloģe un veneroloģe Anda Apine.