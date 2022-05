Levits: Karš Ukrainā paātrinās demokrātisko valstu digitālo drošību

Vācijas-Baltijas Digitālā samita atklāšanas laikā Valsts prezidents arī paziņoja Vācijas-Baltijas Biznesa balvas uzvarētājus - pirmo vietu ieguva "EyeVi Technologies" no Igaunijas, otro vietu - "Atom Mobility" no Latvijas, bet trešo vietu - "GoRamp" no Lietuvas.