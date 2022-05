Jāsaglabā modrība: finanšu krāpnieki nesnauž

Bankas ik dienu turpina cīņu ar telefonkrāpniekiem, investīciju krāpniekiem, kā arī ar dažādiem citiem krāpniecības paveidiem. Lai gan atgādinājumi par personīgo kiberdrošību publiskajā telpā nav retums un arī finanšu iestādes rūpējas par dažādiem mehānismiem, kas preventīvi pasargā klientus no zaudējumiem, finanšu krāpniecības gadījumu skaits nemazinās.

Vājais punkts — mēs paši

Jāsaka, ka ir cilvēki, kas ļoti labi orientējas digitālajā vidē un viņus patiešām ir grūti apvārdot. Tomēr, lai gan "Mastercard" un Finanšu nozares asociācijas gada sākumā veiktā aptauja atklāj, ka lielākā daļa (87%) Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka spētu atpazīt telefonkrāpniecības mēģinājumu, lielākā daļa no mums arī pēc vairākkārtīgiem brīdinājumiem pamanās iekļūt viltvāržu tīklos.

"Manuprāt, krāpšanas gadījumos noteicošais nav ne vecums, ne dzimums vai izglītības līmenis, bet gan mūsu raksturs — cik viegli mēs uzticamies kāda solījumiem vai cilvēkiem kopumā, cik viegli mēs protam pateikt nē vai kādam atteikt. Tīri psiholoģiski daļa no cilvēkiem savā būtībā vienkārši nav gatavi sociālās inženierijas uzbrukumiem.

To apliecina arī tas, ka iedzīvotāji uz krāpnieku āķa mēdz uzķerties atkārtoti. Īpaši izplatīti tas ir investīciju krāpšanas gadījumos, kas aizvien ir viens no vispopulārākajiem krāpšanas veidiem, ar ko saskaras bankas un to klienti. Izmantojot dažādas aktuālas mediju ziņas, krāpnieki veikli aicina investēt gan viltus "Tesla" akcijās, gan naftā, kriptovalūtā vai zeltā," saka Šmits.