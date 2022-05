Kādēļ astoņkāju mātītes sevi nogalina pēc bērnu dzimšanas

Tātad, astoņkāju mātītes dzemdē tikai reizi mūžā, tās perē strēķīti olu, līdz no tām izšķiļas jaunie astoņkājēni.

Turklāt šie dzīvnieki ir aktīvi kanibālisma piekritēji – viens no šīs šausminošās nāves “spirāles” iemesliem ir centieni pasargāt mazuļus no apēšanas, jo mātes bieži vien to arī izdara.