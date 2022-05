Aktuālais frontē ⟩ No "Azovstaļ" atkal izved karavīrus; Melitopolē uzspridzināts krievu bruņuvilciens

Smirnovs atzīmēja, ka Krievijai vispārējas mobilizācijas jautājums pašlaik nav darba kārtībā. Tās izsludināšanas iespējamību viņš vērtēja kā diezgan zemu, jo to ietekmē vairāki faktori.

Smirnovs sacīja, ka pirmais faktors ir Krievijas pilsoņu bailes no kara. "Ja paņem socioloģiskos pētījumus, tad viņi ir par specoperāciju, bet ir pret karu ar Ukrainu. Otrais - no tiem pašiem socioloģiskajiem pētījumiem [izriet], ka tur vairāk nekā 80% ir pret mobilizāciju, jo mobilizācija ir par karu. Un trešais faktors - es uzskatu, ka lielai mobilizācijai vienīgais globālais logs Putinam bija 9.maijā. Viņš toreiz neizsludināja šo mobilizāciju, un esmu pārliecināts, ka viņš arī turpmāk to nedarīs," sacīja Smirnovs.